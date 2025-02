Porta Elisa News



Nember: "Per ora non parlo"

mercoledì, 12 febbraio 2025, 07:49

di gianluca andreuccetti

La Lucchese è al lavoro in vista dell'importante sfida di lunedì sera al "Porta Elisa" contro il Perugia. Oltre all'obiettivo salvezza diretta, a tenere banco, come capita ormai da diversi mesi, sono le vicende extracampo.

Come abbiamo riportato nella giornata di ieri, la Lucchese è stata ceduta al 100% alla SLT Associati srl di Roma. Vedremo quindi se nelle prossime ore arriverà un comunicato che ufficializzerà il passaggio. Intanto, per quanto riguarda l'organigramma, resta da capire chi sarà il nuovo direttore sportivo. La carica è ancora vacante dallo scorso 28 gennaio, giorno dell'esonero di Claudio Ferrarese.

In tal senso, il suo successore potrebbe essere Luca Nember. L'ex Chievo Verona ha assistito da vicino alle ultime due trasferte della Lucchese, partecipando anche alle battute finali del calciomercato invernale. Contatto dalla nostra redazione per un'intervista, Nember ha declinato, chiedendo di poter aspettare ancora qualche giorno: "Per il momento, non parlo, lo farò tra qualche giorno". Non è escluso quindi che nel corso di questa settimana possa arrivare l'ufficialità della sua nomina a Ds della Lucchese.

Vedremo se, con il suo arrivo, la Pantera deciderà di non procedere con altre operazioni in entrata o di affidarsi al mercato degli svincolati, come stanno facendo altre società di Serie C.