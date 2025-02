Lucchese-Perugia: 2-1 Vittoria in rimonta

Altri articoli in Porta Elisa News

lunedì, 17 febbraio 2025, 17:26

La Lega Pro ha comunicato gli orari e i giorni dei turni di campionato che vanno dalla 14° giornata di ritorno sino alla 19° e ultima giornata. La Lucchese, come da tradizione, giocherà in primavera quasi sempre a giorno, dopo l'abbuffata di gare notturne in pieno inverno. Ecco il quadro...

domenica, 16 febbraio 2025, 17:50

La Lucchese scenderà in campo domani sera contro il Perugia all'interno di un contesto a dir poco surreale. Nel giro di sei giorni infatti, la situazione ha assunto dei contorni pessimi, con la nuova proprietà che non sembra in grado di adempiere in tempo al pagamento degli stipendi: come reagirà...

sabato, 15 febbraio 2025, 13:21

I biancorossi occupano il tredicesimo posto in classifica, con soli tre punti di vantaggio sulla zona calda della classifica. L'ultima vittoria dei grifoni risale al 10 gennaio, in casa contro il Carpi. Da quel momento in poi, sono arrivati solo due punti in quattro partite

venerdì, 14 febbraio 2025, 16:49

A distanza di oltre 30 giorni dalla vendita, in Camera di Commercio, presidente non risulta l'avvocato Giuseppe Longo, ma Andrea Bulgarella. E come amministratore delegato sempre Salvatore (detto Ray) Lo Faso. Stesso discorso per la Academy Lucchese ancora guidata dall'architetto Giuseppe Cosentino, uomo di fiducia del Gruppo Bulgarella