Prestazione di cuore, ma con sbavature

domenica, 23 febbraio 2025, 19:54

Melgrati 7,5: Rimanda il pareggio del Sestri Levante con un balzo felino, poi il grande impegno dei padroni di casa produce tanto traffico ma pochi tiri su cui il portiere rossonero è sempre reattivo; chiamato costantemente a giocare con i piedi, se la cava egregiamente.

Gasbarro 6: Entra subito al posto dell'infortunato Galli e deve giocare sul lato destro della difesa, non proprio la sua posizione preferita, dove se la cava con esperienza: la freschezza dei liguri non è accompagnata da gran qualità ma causa molto lavoro alla difesa rossonera.

Benedetti 6: Senso della posizione, tocco di palla e movenze sono di categoria superiore, la condizione fisica invece è approssimativa, così a volte i padroni di casa lo mettono in difficoltà, ma nel complesso se la cava.

Rizzo 6,5: Segna il suo primo gol con la maglia della Lucchese, ed era davvero l'ora che arrivasse anche la rete di un centrale di difesa, poi cerca l'anticipo ed è bravo nelle chiusure; sul gol subito la palla cade nella sua zona e non legge bene la situazione, come il resto dei compagni,

Gemignani 6,5: Spinge finché può e copre bene in difesa, poi stremato cerca di far salire la squadra da solo, rischiando di combinare qualche pasticcio, ma la sua prestazione è lodevole e la sua generosità incredibile.

Antoni 6: Gioca in condizioni non ottimali e si vede, nel senso che la sua corsa non è brillante; tuttavia, è diligente in copertura senza disdegnare qualche incursione in avanti.

Visconti 6,5: Salito di livello, vista le circostanze il lavoro in interdizione si moltiplica e però si dimostra affidabile, senza disdegnare qualche intuizione in fase ci costruzione del gioco; esce stremato.

Gucher 6: All'emergenza societaria si aggiunge quella tecnica dovuta agli infortuni di tutti i mediani della Lucchese, così tocca a lui giocare davanti alla difesa e, come già visto, il passo non è quello adeguato, anche se la classe e lo spirito di sacrificio sono encomiabili.

Catanese 6,5: Come Visconti, si danna a centrocampo contro avversari che sul piano del ritmo lo sovrastano, riuscendo a restare a galla e mostrando anche lui grande abnegazione.

Saporiti 6: Ingabbiato, stavolta offre una prestazione opaca, nobilitata però da un avvio ispirato almeno fino al gol del vantaggio; poi, come il resto della squadra, non riesce più a costruire gioco.

Magnaghi 6,5: Rifornimenti non ne arrivano ma il centravanti riesce lo stesso sfornare l'assist del gol del vantaggio e cerca di lottare sui palloni alti con l'intento di far salire la squadra.

Selvini 6: Entra quando la squadra è rintanata a difesa del pareggio e con la sua verve riesce ad alleggerire l'impegno dei compagni, anche se talvolta tecnicamente è stranamente impreciso.

Galli, Welbeck, Salomaa, Badje s.v.