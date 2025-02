Porta Elisa News



Una nuova battaglia

domenica, 23 febbraio 2025, 15:22

di gianluca andreuccetti

Dopo una settimana dove a farla da padrone sono state inevitabilmente le questioni extracampo, la Lucchese domani alle 17:30 affronterà in trasferta il Sestri Levante. Gara fondamentale per i rossoneri, soprattutto in ottica salvezza, dopo le due vittorie di fila contro Milan B e Perugia che avranno al loro fianco circa 250 tifosi.

Nessuna novità tra i pali, con la conferma di Melgrati. In difesa, l'unica novità potrebbe essere la presenza di Benedetti, al posto di Joao Da Silva, con Rizzo e Gucher che dovrebbero completare il pacchetto arretrato. A centrocampo, pesa l'assenza di capitan Tumbarello. L'indiziato numero uno per sostituirlo è Giorgio Galli. A fianco dell'ex Lecco, agiranno come mezzali Catanese e Visconti. Da segnalare finalmente anche il reintegro di Nana Welbeck, fuori dallo scorso 3 novembre. L'italo-ghanese potrebbe quindi essere convocato per la gara di domani. A completare il reparto, Gemignani e Antoni, con quest'ultimo non al meglio fisicamente. In attacco, spazio alla coppia formata da Magnaghi e Saporiti. Ecco la probabile formazione: Melgrati; Benedetti, Rizzo, Gucher, Antoni, Visconti, Galli, Catanese, Gemignani; Magnaghi, Saporiti.