Spareggio salvezza in salsa rossonera

venerdì, 7 febbraio 2025, 14:16

di gianluca andreuccetti

Scontro diretto spartiacque per la Lucchese, che domani pomeriggio affronterà a Solbiate Arno il Milan B. Un match da non sbagliare per i rossoneri che, tra le altre cose, non vincono fuori casa da quasi cinque mesi. In caso di risultato negativo, si complicherebbe ulteriormente la rincorsa della Pantera alla salvezza.

In porta non ci dovrebbero essere dubbi, con la conferma di Melgrati. Per quanto riguarda il pacchetto arretrato, si va verso l'esordio per il neo acquisto Simone Benedetti, il quale dovrebbe agire come braccetto di destra della difesa a tre. Vedremo se riuscirà a tenere i 90 minuti, considerando che la sua ultima apparizione è datata 29 settembre 2024. A fianco dell'ex Avellino ci dovrebbero essere Gucher e Gasbarro.

A centrocampo, rientro importante per Gorgone che avrà a disposizione Catanese, assente contro la Pianese per squalifica. In cabina di regia spazio all'altro neo acquisto Galli, affiancato da capitan Tumbarello. Sulle due fasce ci saranno Antoni e Gemignani. In attacco spicca il ritorno di Saporiti, il quale agirà alle spalle della prima punta Magnaghi. Lucchese: Melgrati; Gasbarro, Gucher, Benedetti; Antoni, Catanese, Galli, Tumbarello, Gemignani; Saporiti, Magnaghi.