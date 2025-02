Porta Elisa News



Provateci ancora

venerdì, 28 febbraio 2025, 15:51

di gianluca andreuccetti

Mentre continuano a susseguirsi voci relative ad un ennesimo cambio societario, la Lucchese domani pomeriggio affronterà al "Porta Elisa" il Carpi. In una settimana in cui si è parlato solo di vicende extracampo, i rossoneri vogliono fare risultato contro una delle pretendenti per la salvezza e, si spera, di fronte a una buona cornice di pubblico dopo gli appelli della settimana.

Gorgone dovrebbe confermare gran parte della formazione che settimana scorsa ha pareggiato contro il Sestri Levante. In porta, ci sarà Melgrati, con Rizzo, Benedetti e Gucher che dovrebbero essere confermati in difesa. Con grande probabilità, Gasbarro partirà dalla panchina.

Le maggiori defezioni sono a centrocampo: oltre a Tumbarello, out per infortunio anche Galli. Al posto dell'ex Lecco dovremmo vedere all'opera, dopo quasi quattro mesi, Nana Welbeck. L'ultima gara da titolare disputata dall'italo-ghanese risale al 3 novembre scorso, contro il Campobasso. Visconti e Catanese invece dovrebbero essere le mezze ali. A completare il reparto, Antoni e Gemignani che agiranno sulle fasce. In settimana Ballarini si è riaggregato alla squadra e potrebbe quindi essere convocato per la gara di domani. In avanti, Magnaghi e Saporiti formeranno il tandem d'attacco.