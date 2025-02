Rissa in autostrada tra tifosi rossoneri e del Perugia

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 23 febbraio 2025, 16:52

I rossoneri, in piena tempesta societaria, cercano punti salvezza nello scontro diretto con i liguri: mister Gorgone ritrova Benedetti in difesa, Galli si fa qusi subito male, in panchina torna finalmente Welbeck: sblocca Rizzo, Gemignani vicino al raddoppio, Clemenza sfiora il pari poi fa pari Brunet.

domenica, 23 febbraio 2025, 15:22

Dopo una settimana dove a farla da padrone sono state inevitabilmente le questioni extracampo, la Lucchese affronta in trasferta il Sestri Levante. Gara fondamentale per i rossoneri, dopo le due vittorie di fila contro Milan B e Perugia, che avranno al loro fianco oltre 250 tifosi. La probabile formazione

venerdì, 21 febbraio 2025, 18:12

Niente di fatto: slitta al 25 febbraio, martedì, l'assemblea dei soci della Lucchese che deve prendere atto delle dimissioni del presidente e amministratore unico Giuseppe Longo, è stata aggiornata alla prossima settimana

venerdì, 21 febbraio 2025, 08:55

I corsari non stanno attraversando un buon momento di forma, con l'ultima vittoria che risale al 21 dicembre, contro il Gubbio. Nelle ultime sette partite, i liguri hanno collezionato solo due punti, mettendo comunque in difficoltà squadre che occupano le zone alte della classifica, come Torres e Vis Pesaro.