SLT Associati srl: ecco chi ha preso la Lucchese

martedì, 11 febbraio 2025, 12:34

di fabrizio vincenti

“Abbiamo ceduto alla SLT Associati srl”: con questo laconico messaggio telefonico, che la dice tutta su come stiano funzionando le cose in casa Lucchese, l'avvocato Giuseppe Longo ha confermato il passaggio di proprietà del club attraverso la cessione delle quote della Sanbabila srl che da metà gennaio possedeva il 100 per cento, con l'acquisizione dal Gruppo Bulgarella, della Lucchese 1905.

In Camera di Commercio risulta sono che c'è stato un movimento con vendita di quote, ma, per il momento, non figurano né i soggetti protagonisti né l'entità delle quote trasferite della Sanbabila (secondo Longo il 100 per cento). In realtà, la SLT Associati srl ha una ragione sociale leggermente diversa: per esteso si chiama Strategic Legal and Tax Advisory & Associati srl, la sede è a Roma in via di Donna Olimpia 166 (sino al 2002 esisteva anche una sede secondaria a Rocca di Mezzo provincia de L'Aquila). L'azienda ha un sito internet in lavorazione, mentre è attivo un altro sito, quello dello studio Bui Sampietro Studio Legale Tributario Fiscal and Legal Branch of SLT Associati Srl che è al solito indirizzo della SLT e che sarebbe la branca legale e amministrativa della società che avrebbe acquistato la Lucchese. Particolare: la partita Iva riportata sul sito dello studio Bui Sampietro è però quella della SLT: praticamente sembrano essere la stessa cosa.

La SLT è attiva dal 2008 ed ha un capitale sociale di 20mila euro (interamente versato). Nel 2023, ultimo dato disponibile, ha generato un fatturato di 620mila euro (decisamente meno negli anni precedenti) con un utile di meno di 2000 euro. La forma di presentazione del bilancio è quella delle microimprese. L'oggetto sociale è piuttosto ampio: si passa dall'attività tecnico-imprenditoriale e non professionale di consulenza su tutti gli aspetti commerciali ed imprenditoriali, ivi compresa l'area delle fusioni e acquisizione, all'organizzazione e la struttura di imprese finanziarie, commerciali e industriali, e, ancora alla consulenza legale, a servizi di consulenza organizzativa ai corsi di formazione e molto altro ancora. Di tutto un po', insomma.

Ma chi possiede la SLT? Tre soci: Roberto Sampietro (32% per 6400 euro), Stefano Sampietro (34% per 6800 euro) e Cristiana Alfei (34% per 6800 euro). L'amministratore unico è Stefano Sampietro. Partiamo proprio da quest'ultimo (nell'unica foto tratta dal suo profilo Facebook) che possiede partecipazioni in numerose altre società: BF Affari Fiscali srl (50% per 5000 euro), Domus Caracalla srl (1% per 100 euro), Pilu srl (50% per 5000 euro), Waves Energy Nanotech srl (per il 16,75% e 1675 euro), Scomodo srl (0,31% per 35 euro), Rent4all srl (0,02% per 100 euro), Bc Consulting srl (50% per 5000 euro), Elite Basket Roma sdrl (per l'11,11% e 10mila euro). Cristiana Alfei ha, oltre a SLT, partecipazioni in BF Affari Fiscali (con Stefano Sampietro) al 50% e per 5000 euro. L'altro socio è Roberto Sampietro che ha, oltre alla SLT, solo una partecipazione sempre in Elite Basket Roma per 10mila euro e l'11,11%.

C'è infine un quarto soggetto, Alessandro Bui, che non figura in SLT (in passato è stato però consigliere di amministrazione) ma che è nello studio Bui Sampietro ed è il presidente della squadra di basket Elite Basket Roma di cui possiede l'11,11% per 10mila euro. Bui è anche, sempre con Stefano Sampietro, nella Pilu srl di cui possiede l'altro 50% per 5000 euro ed ha l'1% di Fin You srl per 100 euro.