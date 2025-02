Tumbarello ko

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 19 febbraio 2025, 12:20

Lo stadio di Sestri Levante è intestato a Giuseppe Sivori, giocatore degli anni Trenta del secolo scorso della formazione ligure. E' stato inaugurato nel novembre del 1945, a guerra finita, ma ha subìto numerose ristrutturazioni nel tempo, l'ultima delle quali recentemente

martedì, 18 febbraio 2025, 20:47

Claudio Ferrarese è tornato a ricoprire il ruolo di direttore sportivo del club rossonero. Sollevato dall'incarico appena tre settimane fa, ieri era in panchina al "Porta Elisa", in occasione della sfida contro il Grifo. Richiamato dal dg Veli, Ferrarese è tornato per provare a portare avanti un impegno iniziato lo...

martedì, 18 febbraio 2025, 20:33

Il dottore commercialista che da anni si occupa di svolgere il ruolo da revisore della Lucchese: "Sarà il 21 febbraio, in ogni caso chi si dimette resta in carica per l'ordinaria amministrazione. La società non può restare in questo stallo.

martedì, 18 febbraio 2025, 15:06

Il presidente della Figc e della Lega Pro all'unisono di dichiarano preoccupati per lo stato di molte squadre della serie C e promettono di cambiare le regole e renderle più stringenti