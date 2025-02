Porta Elisa News



Ufficiali le dimissioni dell'addetto stampa rossonero Venturi

martedì, 4 febbraio 2025, 20:31

Nico Venturi, addetto stampa rossonero dall'autunno del 2023, ha ufficializzato le sue dimissioni dalla Lucchese. Lo ha fatto attraverso il proprio profilo Instragram nel quale ha spiegato come è arrivato a questa decisione. A lui vanno i ringraziamenti per quanto fatto durante il suo incarico. Resta ora da capire chi prenderà il suo posto.

"Non è facile, dopo otto anni consecutivi, salutare il mondo del calcio dal punto di vista lavorativo. Sei anni a Pontedera e due a Lucca – scrive Venturi – mi hanno formato profondamente, sia a livello umano che professionale. Tuttavia, dopo una stagione e mezzo a Lucca, sento che è arrivato il momento di prendermi una pausa. Avevo già deciso di farlo dopo i sei anni a Pontedera, ma quanto ti chiama la squadra della tua città non puoi dire di no".

"Queste due stagioni – continua – sono state molto impegnative. Essere il responsabile dell'ufficio stampa di una società professionistica è tanto bello quanto faticoso. E' un lavoro totalizzante e per farlo al meglio, è necessario investirci tutto il tempo e le risorse possibili e io, in questo momento, non riesco più a farlo. La mia agenzia di marketing Wally fortunatamente sta crescendo molto e voglio dedicarci tutto il tempo possibile per farla diventare una vera e propria agenzia".

"Auguro il meglio – conclude – allo staff e ai ragazzi della Lucchese: si meritano di raggiungere tutti gli obiettivi che si sono prefissati. Un grazie speciale va anche a tutto le persone dello staff che hanno lavorato al mio fianco dietro le quinte: professionisti straordinari a cui auguro un futuro pieno di successi. Per me, almeno per un po' non sarà più domenica, ma sono sicuro che sarà solo un "Arrivederci"".