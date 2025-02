Vittoria senza gol subìti e con doppio scarto: da quanto mancava

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 11 febbraio 2025, 12:34

La SLT è attiva dal 2008 ed ha un capitale sociale di 20mila euro. Nel 2023, ultimo dato disponibile, ha generato un fatturato di 620mila euro con un utile di meno di 2000 euro. La forma di presentazione del bilancio è quella delle microimprese.

lunedì, 10 febbraio 2025, 19:59

La Sanbabila srl, la società che detiene il 100 per cento della Lucchese, è passata di mano: con uno scarno messaggio via telefono da parte del presidente Giuseppe Longo, è stato reso noto che la proprietà di Sanbabila è ora al 100 per cento di SLT Associati srl Roma, uno...

lunedì, 10 febbraio 2025, 08:53

La stagione in corso ha prodotto un numero incredibile di esoneri, a volte multipli, sono davvero poche le società che non hanno deciso di cambiare in corsa, spesso con risultati sconfortanti: ecco le poche formazioni che hanno deciso di puntare sul tecnico di inizio stagione

sabato, 8 febbraio 2025, 17:56

Bella partita di tutti i rossoneri con Tumbarello e Visconti che sono i migliori in campo, bene i nuovi Rizzo e Benedetti, un po' sottotono, ma si è sacrificato fuori ruolo, Gucher: le pagelle di Gazzetta