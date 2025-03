Porta Elisa News



Altra tegola: Saporiti fuori per 5-6 settimane

lunedì, 10 marzo 2025, 18:17

Si era capito dalla dinamica della caduta e dalla reazione all'infortunio, ora arriva anche il verdetto dopo gli esami strumentali: Edoardo Saporiti ha riportato una importante lussazione alla spalla sinistra che lo terrà fuori dai campi per 5-6 settimane, praticamente quasi tutto il resto del campionato.

Un'altra tegola per la Lucchese che dovrà fare a meno del suo giocatore più rappresentativo sino quasi alla fine della stagione regolare che terminerà il 27 aprile con la gara casalinga con la Torres. Saporiti, salvo complicazioni, potrebbe tornare disponibile giusto per le ultime gare del torneo ed eventualmente per il play out.