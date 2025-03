Porta Elisa News



Cda rossonero, ecco il colpo di scena: Longo resta amministratore

sabato, 15 marzo 2025, 11:04

Come in una telenovela, la Lucchese continua a riservare colpi di sorpresa: nell'assemblea dei soci convocata dall'amministratore delegato Giuseppe Longo, quest'ultimo, a sorpresa, ha ritirato le dimissioni e dunque resta al comando del sodalizio, rispondendo in pieno di quanto sta accadendo.

Longo sarebbe invece ancora dimissionario come amministratore della Sanbabila srl che detiene il 100% della Lucchese, la Sanbabila, come noto, è invece di proprietà al 100% di Slt Associati di Roma con a capo Stefano Sampietro. Un intreccio vero e proprio. A questo punto, di sarà da capire quali saranno le intenzioni di Longo e se sarà disposto a firmare la richiesta di composizione della crisi aziendale che il sindaco Varetti sta ultimando per depositarla alla Camera di Commercio. Sullo sfondo, permangono voci di possibili, ma tutti da verificare, acquirenti.