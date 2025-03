Porta Elisa News



Con la stessa voglia di vincere

venerdì, 14 marzo 2025, 13:42

Terza partita in otto giorni per la Lucchese, che domani scenderà in campo al "Porta Elisa" contro il Campobasso. In un clima di grande preoccupazione per le note crisi societarie, i rossoneri vogliono allontanarsi dai bassifondi della classifica, cercando di replicare l'ottima prestazione contro l'Entella.

Poche le novità rispetto alla sfida disputata martedì scorso. In porta Melgrati, in difesa sicuri di un posto Gucher e Benedetti, con Rizzo che sembra essere in vantaggio nel ballottaggio con Gasbarro. In mezzo al campo invece ci potrebbero essere dei cambiamenti. Visconti, titolare inamovibile nelle ultime gare, potrebbe essere dirottato sulla fascia sinistra, al posto dello squalificato Antoni. In cabina di regia, potremmo rivedere Galli, con Ballarini che, complice qualche acciacco fisico, potrebbe partire dalla panchina. A completare il reparto, le due mezze ali Welbeck e Catanese, con Gemignani come esterno destro.

In attacco, si va verso la conferma della coppia formata da Magnaghi e Selvini. Occhio a Fedato, che contro l'Entella ha dato dimostrazione di essere molto utile a partita in corso. Ecco la probabile formazione: Melgrati; Rizzo (Gasbarro), Benedetti, Gucher; Visconti, Galli (Ballarini), Welbeck, Catanese, Gemignani; Magnaghi, Selvini. All: Gorgone.