La Lucchese ceduta di nuovo e non si sa a chi

giovedì, 27 marzo 2025, 12:11

Con uno sconcertante comunicato, la STL Associati ha comunicato di aver ceduto la Sanbabila Srl che possiede il 100 per cento della Lucchese, senza indicare a chi. Si tratta del quarto passaggio di mano in poco piu' di due mesi, qualcosa di incredibile. Nel comunicato ci si limita a indicare il nome del nuovo amministratore, dunque Longo esce di scena, si tratta di

"La Strategic Legal & Tax Advisor & Associati srl -si legge nella nota - comunica di aver concluso la cessione del 100% delle quote di Sanbabila srl ad una nuova proprietà, la quale ha nominato come nuovo amministratore il Dott. Nicola D’Andrea. La Sanbabila srl, società che detiene il 100% delle quote di Lucchese 1905 srl ha provveduto a nominare il medesimo Dott. D’Andrea, quale nuovo amministratore unico del Club. La nuova proprietà del gruppo Sanbabila, che ha già sottoscritto il passaggio di quote in sede notarile, resta ora in attesa dell’evasione dei restanti adempimenti burocratici, indispensabili a poter esercitare pienamente i propri poteri amministrativi nell’interesse del club".