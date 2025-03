Porta Elisa News



Una Lucchese incerottata alla prese con un'altra battaglia

sabato, 29 marzo 2025, 13:10

In casa rossonera, al netto delle novità societarie dove i dubbi sono tanti, si è alla prese con una nuova partita sul campo, stavolta contro la seconda della classe, quella Ternana che all'andata surclassò la squadra di Gorgone. Il match, con gli umbri in piena corsa promozione, si annuncia ovviamente complicato, a maggior ragione considerate le tante assenze.

Se Galli pare infatti aver superato il problema muscolare, mister Gorgone dovrà rinunciare a Gemignani e a Catanese, con quest'ultimo che ha di fatto finito la stagione dopo l'infortunio rimediato a Legnago. Naturalmente c'è poi l'assenza di Saporiti e di Tumbarello che almeno per questa gara con sarà ancora a disposizione. Servirà stringere i denti, ancora una volta, e provare a stupire tutti con l'ennesima prestazione di grande dignità e professionalità, in mezzo a un dilettantismo totale, a cominciare da quello delle istituzioni che dovrebbero garantire la regolarità dei tornei. Ecco la probabile formazione in campo al Porta Elisa alle ore 15, dove dovrebbe comparire anche il nuovo proprietario Benedetto Mancini: Melgrati, Gucher, Benedetti, Rizzo, Antoni, Welbeck, Galli, Visconti, Ballarini, Selvini, Magnaghi.