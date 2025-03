Porta Elisa News



L'avversario sulla strada dei rossoneri: il Campobasso

giovedì, 13 marzo 2025, 08:07

di gianluca andreuccetti

Un pari che lascia grande amaro in bocca. Archiviata la sfida contro l'Entella, la Lucchese è al lavoro in vista dell'appuntamento del "Porta Elisa" contro il Campobasso, valido per la 32^giornata del girone B di Serie C.

Un match da non sbagliare per poter sperare ancora nella salvezza diretta. Di fronte ci sarà un avversario che all'andata è stato capace di vincere per 3-0, ma che in questa seconda parte di stagione ha avuto un grande calo. Nel 2025, i rossoblù hanno collezionato 3 vittorie, di cui una sorprendente contro la Ternana. I molisani occupano il tredicesimo posto in classifica a quota 36 punti, con un margine tranquillo sulla zona playout e a sole tre lunghezze di distanza dalla zona playoff. L'ultimo successo in trasferta risale al 22 febbraio scorso, in casa della Spal.

A fine gennaio, complice una crisi preoccupante di risultati, è arrivato l'esonero per Piero Braglia. Al suo posto, la società ha deciso di puntare su Fabio Prosperi, tecnico che aveva iniziato la stagione con la Pianese, salvo poi dimettersi. Durante il mercato invernale, il Campobasso si è rinforzato a centrocampo con Cerretelli e Chiarello, mentre in attacco spiccano gli innesti di Bifulco e Falco. Il modulo utilizzato è il 3-5-2 e uno degli uomini da tenere d'occhio è Antonio Di Nardo, capocannoniere dei rossoblù a quota 10 reti.

L'ex di questa partita è Francesco Benassai, il quale ha vestito la maglia della Lucchese dal 2022 fino al 2024. Oltre all'importanza dei tre punti, la Lucchese ha anche un tabù da sfatare, considerando le zero vittorie arrivate negli ultimi confronti contro il Campobasso.