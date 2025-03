Legnago-Lucchese: 1-1 al 47' st Gucher sfiora il gol!

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 22 marzo 2025, 20:18

Partita di sofferenza dei rossoneri ma ancora una volta non è mancato l'impegno di tutti: i due davanti vanno forte, ma Gucher salva il risultato e sfiora il gol partita: le pagelle di Gazzetta

sabato, 22 marzo 2025, 20:17

Il tecnico rossonero: "Per me c'era un rigore netto, quello su Fedato, e mi spiace per chi si è fatto male. Peccato, perché si è creato abbastanza, ma ci portiamo dietro una gara giocata con grande intensità. Il Legnago lotterà per salvarsi sino alla fine"

venerdì, 21 marzo 2025, 12:04

Trasferta insidiosa per la Lucchese, che domani pomeriggio affronterà il Legnago, uno scontro diretto spartiacque per i rossoneri che, in caso di vittoria, metterebbero nel mirino la salvezza diretta. La probabile formazione

mercoledì, 19 marzo 2025, 15:56

I biancoblù occupano l'ultimo posto in classifica con 6 punti in meno rispetto alla Pantera. Dopo aver esonerato Contini, la società ha deciso di puntare su mister Bagatti: dal suo arrivo, il Legnago ha collezionato 2 vittorie, 2 pareggi (di cui uno contro la capolista Entella) e 4 sconfitte