Lo Monaco: "Eravamo interessati alla Lucchese, ora non più a meno che..."

giovedì, 13 marzo 2025, 15:24

di gianluca andreuccetti

In casa Lucchese regna grande preoccupazione. Dopo la prova di carattere fornita contro la Virtus Entella, i rossoneri torneranno in campo tra due giorni in casa contro il Campobasso. A tenere banco però sono le questioni extracampo, con il futuro della Pantera che sembra essere in grande pericolo. Negli ultimi giorni è rimbalzata la voce di un possibile interessamento da parte di Pietro Lo Monaco che in passato è stato, tra gli altri, anche a Catania e Novara.

Contattato dalla nostra redazione, l'ex amministratore delegato del Catania ha escluso per il momento questa possibilità: "Qualche mese fa avevamo un discorso avanzato con la vecchia proprietà, salvo poi saltare tutto. Ad oggi non siamo interessati alla Lucchese. Lo scenario potrebbe cambiare nel caso in cui l'attuale proprietà, che non può gestire questa società, decida di rimettere tutto nella mani di soggetti terzi, come può essere il sindaco, per esempio. Con gli attuali interlocutori è difficile. Certo è che più il passa il tempo e più la situazione diventa più delicata. Ed è un peccato".