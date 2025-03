Lucchese-Entella: 2-2 al 48' st

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 12 marzo 2025, 08:53

La lettera, la seconda dopo quella spedita ormai una quindicina di giorni fa in cui si chiedeva conto alla proprietà della Lucchese dei progetti industriali del club, è rimasta anche questa volta senza risposta. Liban Varetti, sindaco revisore della Lucchese, chiederà la composizione negoziata alla Camera di Commercio.

mercoledì, 12 marzo 2025, 07:15

Dopo quasi sei anni dal fallimento della As Lucchese Libertas, sono arrivate le richieste del pubblico ministero al processo che è seguito all'indagine della Procura: per Moriconi il pm ha chiesto una condanna a 2 anni di reclusione, stessa richiesta per Bini e Ottaviani.

martedì, 11 marzo 2025, 22:55

Il tecnico rossonero: "Battaglieremo sino alla fine, ringrazio tutti coloro che stanno dando una mano, a partire dai dipendenti che non prendono un euro e chi ci sta aiutando. Rimpianti sul pari, ma l'arbitraggio davvero ha complicato tutto: la Lucchese deve essere tutelata. Sono orgoglioso dei ragazzi"

martedì, 11 marzo 2025, 22:45

Prestazione di orgoglio e di sostanza di tutta la Lucchese che sopperisce anche all'assenza di Saporiti: Gemignani e Visconti vanno a tutto gas a centrocampo. Molto bene anche Selvini: le pagelle di Gazzetta