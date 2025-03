Porta Elisa News



Lucchese, il sindaco Varetti chiede la composizione negoziata della crisi

mercoledì, 12 marzo 2025, 08:53

La lettera, la seconda dopo quella spedita ormai una quindicina di giorni fa in cui si chiedeva conto alla proprietà della Lucchese (Sanbabila srl) dei progetti industriali del club, è rimasta anche questa volta senza risposta. Liban Varetti, sindaco revisore della Lucchese, aveva scritto una nuova missiva a Stefano Sampietro che è amministratore unico della Slt Associati che detiene il 100% di Sanbabila, a sua volta proprietaria del 100% del club rossonero, invitandolo a prendere in considerazione l'ipotesi di intraprendere la strada alla composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa, ma da Roma non è giunta nessuna risposta. E ora Varetti può procedere in autonomia e richiedere lui stesso la composizione negoziata alla Camera di Commercio.

Cosa è la Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa? Si tratta di uno strumento che consente di dare pronta attuazione alle misure di supporto alle imprese per contenere e superare gli effetti negativi dell’emergenza economica e finanziaria. In pratica, l'imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario (in che condizioni sia la Lucchese è sotto gli occhi di tutti) che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della Camera di Commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, la nomina di un esperto indipendente nel tentativo di percorrere una strada di risanamento e avvia un confronto con gli amministratori in carica. E proprio questa sembra la strada che Varetti intende percorrere dopo la mancata risposta e probabilmente a prescindere dall'assemblea dei soci, una strada che, in presenza di qualche imprenditore interessato al club, potrebbe consentire di aprire un canale per il passaggio della proprietà in condizioni di maggiore sicurezza e minor esposizione per i compratori. Sembra davvero essere l'ultima carta, prima dell'approdo dei libri contabili in tribunale.