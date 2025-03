Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Squadra fantastica, spero qualcuno salvi il calcio a Lucca"

martedì, 11 marzo 2025, 22:55

Pareggio amaro per la Lucchese, che è arrivata a pochissimi secondi dall'impresa contro l'Entella. Nel post partita, mister Gorgone ha espresso la sua rabbia per il risultato: " Non abbiamo meritato di subire il pareggio al 95'. É un momento difficile per tutti e un grosso ringraziamento vanno sia alla squadra che a tutti i dipendenti che lavorano qui, visto che quest'ultimi non sono tutelati. I ragazzi stanno andando oltre a delle difficoltà oggettive, adesso c'è tanta amarezza. Non avrei mai firmato per il pari, anche se sulla carta fosse logico temere una squadra forte come l'Entella. Tanta rabbia per l'arbitraggio, manca un doppio giallo su Di Noia".

"Non vorrei che la situazione extracampo non diventi un alibi perché la Lucchese in campo non è morta. Spero che qualche imprenditore intervenga e decida di salvare il calcio in questa città. I ragazzi rappresentano in pieno la maglia e la città: siamo dei disperati economicamente, ma non mentalmente. Questa è una delle partite più bella della Lucchese, tenendo conto dell'avversario e delle assenze che avevamo, come quella di Saporiti".