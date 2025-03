Mister Testini: "L'impegno della squadra è stato esemplare"

Altri articoli in Porta Elisa News

Bene l'esterno che si nota sia nei recuperi che in fase di impostazione, bella gara anche di Selvini unico terminale offensivo pericoloso. Gucher ordinato, Magnaghi non al meglio, ma a tutti i rossoneri non manca la voglia di provarci sino in fondo: le pagelle di Gazzetta

Il diesse rossonero: "Sei punti non ce li aspettavamo, andremo ora a leggere le motivazioni, ma c'è tutta l'intenzione di fare ricorso. Sul fronte societario, non abbiamo novità, non saprei cosa dire: so chi ci sono alcune situazioni in ballo, speriamo che qualcuno faccia davvero questo passo"

Rossoneri che a poche ore dalla penalizzazione fanno visita al Pescara: in avvio occasione per Selvini che sfiora un'altra volta il gol al 18'. Si fa male Saporiti, dentro Magnaghi. Melgrati dice no a Valzania che sblocca a inizio ripresa ma Selvini fa subito pari.

La Lucchese è stata condannata a sei punti di penalizzazione da scontare in questa stagione dal Tribunale Nazionale Federale: ora i rossoneri precipitano in classifica e sono di nuovo in piena lotta play out