Mister Testini: "Errori determinati, i ragazzi stanno sentendo la vicinanza della città"

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 1 marzo 2025, 17:43

Sono in tanti i rossoneri che disputano un'ottima gara contro il Carpi, a partire da un po' tutto il reparto difensivo, ma vanno bene anche una buona parte dei centrocampisti, mente Saporiti e Magnaghi fanno ancora centro: le pagelle di Gazzetta

sabato, 1 marzo 2025, 14:15

Rossoneri in campo al Porta Elisa in nuovo spareggio salvezza contro gli emiliani: sblocca Saporiti e fa pari su rigore Cortesi. clamorosa occasione a inizio ripresa per Magnaghi che sigla il raddoppio, ma trova il pari su punizione Cortesi

venerdì, 28 febbraio 2025, 15:51

Mentre continuano a susseguirsi voci relative ad un ennesimo cambio societario, la Lucchese domani pomeriggio affronterà al "Porta Elisa" il Carpi. In una settimana in cui si è parlato solo di vicende extracampo, i rossoneri vogliono fare risultato contro una delle pretendenti per la salvezza. La probabile formazione

venerdì, 28 febbraio 2025, 12:47

Gli scontri in autostrada di domenica scorsa tra i tifosi del Perugia e quelli della Lucchese, tra le misure che hanno generato, ecco anche il divieto di trasferta per quattro mesi per tutti i supporter delle due squadre che dunque non potranno vedere dal vivo nessuno dei match da qui...