Rossoneri, una prestazione da squadra

martedì, 11 marzo 2025, 22:45

Melgrati 6,5: Compie un paio di belle parate e trasmette alla difesa una sicurezza sconosciuta in questa stagione; pigro sul secondo gol ligure, ma forse dava per scontato che i compagni respingessero l'apparentemente inutile cross poi incocciato da Marconi.

Gugher 7,5: Gigantesco nel carattere e nella personalità, sovrasta gli avanti dell'Entella e dalla difesa si concede il lusso di fare il regista della squadra trovando una collaborazione con Selvini che disordina i piani della capolista,

Benedetti 6,5: Domina senza fatica sulle palle alte e intuisce sempre in anticipo le intenzioni degli avversari, finché in pieno recupero viene sorpreso sul gol del pari.

Rizzo 6: Ottimo quando aggredisce gli avversari nella loro metà campo e quando deve recuperare negli spazi larghi, in difficoltà nello stretto con gli agili dirimpettai.

Gemignani 7: Cosa gli si deve dire? Copre la fascia, costruisce il vantaggio con caparbietà e prova a scuotere e trascinare avanti la squadra quando l'Entella domina il campo alla ricerca del pareggio, poi esce stremato.

Antoni 6: Dalle sue parti agiscono gli uomini più ispirati dei biancocelesti e se la cava giocando con attenzione e mostrando anche grinta; si fa vedere poco in avanti, dove spreca una buona occasione in seguito a uno svarione della difesa ospite.

Ballarini 6,5: Buone movenze e senso della posizione, poco ritmo in attesa di migliorare la condizione fisica; si fa trovare pronto in area e in mischia segna il suo primo gol in rossonero.

Visconti 7: Davvero stupefacente come centrale di centrocampo, si cala nel ruolo e fa girare la squadra, riuscendo a farsi apprezzare sia in interdizione che nell'aprire il gioco in avanti; nel momento di massima spinta dell'Entella viene dirottato terzino e si fa valere anche lì.

Catanese 6,5: Quantità tantissima, spirito di sacrificio e generosità ancor di più, qualità magari meno ma sarebbe chiedere troppo: letteralmente tartassato dall'arbitro Renzi che non gli fischia mai niente a favore.

Selvini 7,5: Partita mostruosa, coi suoi movimenti e la capacità di difendere il pallone soprattutto nel primo tempo manda in ambasce la difesa della capolista, poi quando tutti sono pronti a maledirlo perché spreca qualsiasi cosa costruisca si inventa la sopraffina giocata e l'assist per il secondo vantaggio rossonero.

Magnaghi 6: Benché controllato da una delle migliori difese della categoria fa sentire la sua presenza: fallisce una ghiotta occasione in area di rigore e sfiora il gol col solito tiro da fuori che lambisce il palo.

Galli 6: Al rientro dopo l'infortunio manca, come molti altri compagni, di condizione, ma fa vedere quanto sia rognoso a centrocampo e si rende utile.

Welbeck 6: Le sue qualità e intuizioni a centrocampo servono come il pane e lo fa vedere quando recupera il pallone del raddoppio, però dopo la lunga assenza è ancora comprensibilmente lento e alla ricerca del ritmo che gli permetterebbe di fare la differenza in mediana.

Fedato 7: Entra con grande spirito e poco sprint, ma mostra la sua caratura quando raccoglie l'invenzione di Selvini e porta di nuovo in vantaggio la Lucchese.

Cartano, Badje s.v