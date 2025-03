Rossoneri commoventi

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 30 marzo 2025, 17:37

Il tecnico rossonero: "I ragazzi stanno facendo qualcosa di grandioso in una situazione grottesca. A chi ha preso questa squadra, chiediamo solo chiarezza: è disposto a pagare? Parlo a nome della squadra: non se ne può più per rispetto nostro e della città.

domenica, 30 marzo 2025, 14:36

Rossoneri impegnati contro la seconda forza del campionato e in emergenza per i numerosi infortunati: sblocca subito Magnaghi, doppia occasione per Selvini poi raddoppia Visconti. Per gli ospiti va fuori di poco una conclusione di Zito, poi Magnaghi fa il tris con un gol fantastico da fuori area.

sabato, 29 marzo 2025, 13:10

In casa rossonera, al netto delle novità societarie dove i dubbi sono tanti, si è alla prese con una nuova partita sul campo, stavolta contro la seconda della classe, quella Ternana che all'andata surclassò la squadra di Gorgone. Un match complicato, a maggior ragione considerate le tante assenze.

venerdì, 28 marzo 2025, 14:02

Stupore e perplessità per la nuova cessione, ma anche l'intenzione, qualora non vi siano cambiamenti rapidi di marcia da parte della nuova compagine societaria, di procedere con la revoca dello stadio Porta Elisa: "Nessun coinvolgimento, chiesti chiarimenti a Figc e Lega Pro"