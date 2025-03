Playoff e Playout, ecco quando verranno disputati

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 30 marzo 2025, 17:38

E' una gigantesca prestazione di squadra e individuale, quella che regalano i ragazzi di mister Gorgone. Dal portiere sino all'ultimo dei subentrati regalano emozioni, grinta, perle di tecnica ai tifosi increduli: le pagelle di Gazzetta

domenica, 30 marzo 2025, 17:37

Il tecnico rossonero: "I ragazzi stanno facendo qualcosa di grandioso in una situazione grottesca. A chi ha preso questa squadra, chiediamo solo chiarezza: è disposto a pagare? Parlo a nome della squadra: non se ne può più per rispetto nostro e della città.

domenica, 30 marzo 2025, 14:36

Rossoneri impegnati contro la seconda forza del campionato e in emergenza per i numerosi infortunati: sblocca subito Magnaghi, doppia occasione per Selvini poi raddoppia Visconti. Per gli ospiti va fuori di poco una conclusione di Zito, poi Magnaghi fa il tris con un gol fantastico da fuori area.

domenica, 30 marzo 2025, 12:44

Mancini, il nuovo proprietario della Lucchese, deve ancora arrivare in città, è atteso nei prossimi giorni. Ma le cronache su di lui non sono mancate nel corso degli anni, spesso legate proprio ai tentativi, tutti andati a vuoto, di acquistare in pianta stabile una società di calcio.