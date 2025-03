Porta Elisa News



Giudice sportivo, incredibile squalifica per Ferrarese

martedì, 18 marzo 2025, 17:25

Incredibile squalifica per il diesse rossonero Claudio Ferrarese che è stato fermato sino al 20 maggio prossimo, ovvero sino alla fine del torneo, "per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, usciva reiteratamente dall’area tecnica, protestava veementemente e ripetutamente e, uscendo dal campo, pronunciava una frase irrispettosa ed una offensiva nei suoi confronti per contestarne l’operato. ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e tenuto conto del minimo edittale previsto dalla norma sopra citata (sanzione aggravata dalla qualifica di Dirigente addetto All’arbitro)".

Un turno di squalifica anche per il tecnico rossonero Giorgio Gorgone anche lui espulso durante il match contro il Campobasso. Fermato per un turno anche Andrea Gasbarro che era stato ammonito ed era in diffida.