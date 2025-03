Porta Elisa News



Qui Saltocchio, le ultime dall'allenamento dei rossoneri

martedì, 18 marzo 2025, 17:15

Gucher che si è ormai ristabilito da un attacco influenzale, Ballarini sulla via della ripresa, Tumbarello ancora indietro, Saporiti ancora ovviamente lontano dal recupero: ecco la situazione in casa rossonera a una manciata di giorni dalla gara di Legnago, l'ennesimo spareggio che la Lucchese deve affrontare in questo difficile campionato.

La squadra si è allenata anche quest'oggi a Saltocchio, dove nei giorni scorsi ignoti hanno rotto i vetri di un paio di auto e rubato gli oggetti presenti all'interno delle vetture durante una seduta della squadra di mister Gorgone. Presto per parlare di formazione, con il tecnico che ha ovviamente recuperato anche Antoni che ha scontato la giornata di squalifica.