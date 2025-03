Porta Elisa News



Serve tornare a muovere la classifica

lunedì, 10 marzo 2025, 18:30

Riprendere la corsa, mettendo alle spalle la battuta d'arresto di Pescara. Questo l'obiettivo della Lucchese, che domani sera affronterà al "Porta Elisa" la capolista Virtus Entella. Serviranno cuore e tanto sacrificio ai rossoneri, volenterosi di smuovere una classifica complicata, anche a fronte dei sei punti di penalizzazione ricevuti venerdì. Senza dimenticarci di una situazione extracampo che rimane molto delicata.

Torna a sedersi in panchina mister Gorgone che ha scontato le due giornate di squalifica. Tra i pali ci sarà Melgrati, in difesa si va verso la conferma di Gucher e Benedetti. Sul centro-destra, possibile ballottaggio tra Gasbarro e Rizzo, con quest'ultimo che potrebbe riprendere il suo posto dopo aver riposato a Pescara.

A centrocampo la coperta rimane corta, con Galli ancora out per domani sera. Dubbi anche su Tumbarello, che potrebbe essere al massimo recuperato per la panchina. Scelte che quindi dovrebbero ricadere ancora una volta su Visconti, Catanese e Welbeck, quest'ultimo nel ruolo di mediano. Sulle fascia destra, spazio a Gemignani, mentre sulla sinistra a contendersi una maglia da titolare sono Antoni e Ballarini.

In attacco, pesa l'assenza di Saporiti, uscito a Pescara per infortunio. Vedremo se riuscirà ad essere disponibile per le prossime partite. Il tandem offensivo dovrebbe essere formato quindi da Magnaghi e Selvini. Lucchese: Melgrati; Benedetti, Gucher, Rizzo (Gasbarro); Antoni (Ballarini), Visconti, Catanese, Welbeck, Gemignani; Selvini, Magnaghi.