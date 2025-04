Porta Elisa News



Anche oggi, sarà domani

martedì, 8 aprile 2025, 17:01

Quando ancora nessun bonifico è giunto sui conti dei tesserati, i giocatori sono regolarmente scesi in campo al Porta Elisa per la ripresa degli allenamenti, tra essi, anche capitan Tumbarello che dunque dovrebbe essere sulla via del recupero. Nel primo pomeriggio di oggi, Benedetto Mancini ha confermato allo staff il pagamento in giornata, che dunque sarà visibile o domani o addirittura giovedì, giorno in cui è stata fissata nuovamente una conferenza stampa di presentazione della nuova proprietà: a quel punto saranno passati già 15 giorni dall'acquisto, avvenuto il 26 marzo scorso.

Il clima è ormai di totale fatalismo: si attende di vedere se, dopo le promesse della scorsa settimana (reiterate anche all'Associazione Italiana Calciatori), riconfermate all'inizio di questa, Mancini effettuerà i pagamenti dei tre stipendi che sono ancora non regolarizzati e che si riferiscono alle mensilità di novembre, dicembre e gennaio. La squadra, per il momento almeno, va avanti, ma come accennato già nel comunicato della scorsa settimana si è dichiarata pronta, già da giovedì, a intraprendere le azioni legali in tribunale, qualora le promesse non venissero rispettate.