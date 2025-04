Porta Elisa News



D'Andrea: "Senza bonifici entro domani, mi dimetto"

giovedì, 10 aprile 2025, 17:59

di gianluca andreuccetti

La situazione in casa Lucchese sta subendo delle insperate complicazioni. Nonostante le rassicurazioni arrivate da Mancini, dei bonifici non c'era ancora traccia. Amarezza e grande rabbia: questo il clima che si sta respirando in casa rossonera.

A confermarlo ai nostri microfoni è l'amministratore unico Nicola D'Andrea, che è in carica dal 26 marzo ed ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con un dettaglio: "Sono in attesa che la situazione si sblocchi. Non aspetterò la scadenza del 16 aprile. Parlerò con il sindaco revisore (Liban Varetti, ndr) e se entro domani non saranno effettuati i pagamenti, mi dimetterò. In realtà, ho due potenziali acquirenti pronti a rilevare la Lucchese e a pagare sin da subito 600 mila euro. Mancini però continua a dire che non ha bisogno di soldi. Ho chiesto ai diretti interessati di fare una proposta per iscritto, ma lui non vuole saperne...".