Tumbarello e Ballarini verso il pieno recupero

domenica, 4 maggio 2025, 08:08

Conto alla rovescia in casa rossonera dove ormai si guarda sempre più da vicino alla prima gara play out di Sestri Levante che andrà in scena sabato prossimo alle ore 20 in Liguria. Nella settimana che va a cominciare, gli uomini di mister Gorgone si alleneranno sul sintetico di Saltocchio, sia perché a Sestri troveranno un campo in erba non naturale, sia perché le previsioni meteo segnalano acqua e dunque si preferisce evitare di stressare il Porta Elisa.

Sul fronte dei recuperi, da segnalare che capitan Tumbarello è ormai rientrato a pieno titolo a disposizione e si candida per una maglia, notizie abbastanza rassicuranti anche per Ballarini, fuori per un problema muscolare: nei prossimi giorni dovrebbe riaggregarsi al gruppo ed essere dunque disponibile per Sestri Levante.