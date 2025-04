Porta Elisa News



Giornata cruciale in casa rossonera?

martedì, 8 aprile 2025, 07:56

A ieri sera, niente bonifici: ecco la situazione in casa rossonera, mentre la squadra oggi pomeriggio dovrebbe riprendere la preparazione allo stadio. C'è tanta tensione, inevitabilmente, per la piega che sta prendendo ancora una volta la vicenda degli stipendi, ormai attesi e promessi troppe volte. Da Roma, nessun segnale almeno sino alla prima serata di lunedì, ma nella tarda serata Mancini avrebbe confermato i bonifici e indetto una conferenza stampa per giovedì.

Oggi sembra davvero il giorno da dentro o fuori: difficile ipotizzare senza elementi di novità che i giocatori possano continuare ad allenarsi, così come la stessa richiesta di fallimento, in caso di mancati pagamenti, torna a farsi consistente. In questo quadro a dir poco non consolante, ci sarà da capire anche cosa intende fare il sindaco revisore Varetti: nel caso non si concretizzassero i bonifici annunciati anche all'Associazione Italiana Calciatori, attenderà ancora o deciderà di rivolgersi al tribunale?