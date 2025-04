Porta Elisa News



Gli avversari sulla strada dei rossoneri: la Vis Pesaro

venerdì, 11 aprile 2025, 08:07

di gianluca andreuccetti

Una settimana surreale. Nonostante il mancato pagamento degli stipendi e l'istanza di fallimento, la Lucchese dovrebbe tornare in campo. Domenica alle 15 i rossoneri affronteranno la Vis Pesaro, gara valida per la 36^giornata del campionato di Serie C.

Archiviata la debacle di Pontedera, la Pantera è chiamata a fare punti per sperare ancora nella salvezza diretta. Di fronte ci sono i biancorossi, al sesto posto in classifica e tra le sorprese di questo campionato. I marchigiani sono reduci dalla sconfitta nel derby contro il Rimini, con l'ultima vittoria che risale al 22 marzo, contro la Pianese.

Un calo che però non cancella l'ottima stagione della Vis Pesaro, sicura ormai dei playoff e in corsa per il quarto posto. Parlando invece di numeri, con 31 reti subite la squadra di Stellone ha la quarta miglior difesa del girone B. Il modulo di base è il 3-4-1-2 e il capocannoniere è Francesco Nicastro, a quota 6 reti. In avanti, occhio a Di Paola (5 reti e 4 assist) e alla fantasia di Orellana. Un mix di esperienza e di diversi giovani di qualità come Coppola, Raychev e Vukovic.

In trasferta, la Vis Pesaro non vince dal 7 febbraio, contro il Perugia. In avanti spicca l'assenza dello squalificato Okoro, espulso contro il Rimini. L'ultima vittoria della Lucchese contro i biancorossi, al Porta Elisa, risale al 19 febbraio 2023. Decisive le reti di Bruzzaniti, Tiritiello e Di Quinzio. Gli ex di questa partita sono Roberto Stellone ( in rossonero nella stagione 1998-1999) e Francesco Fedato (8 reti in 31 presenze nel 2022-23).