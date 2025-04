Gli stadi sulla strada dei rossoneri: il Città di Arezzo

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 17 aprile 2025, 08:17

Non c'erano molti dubbi, anzi forse sarebbe meglio dire che non ve ne erano: Benedetto Mancini, che dal 26 marzo è proprietario della Lucchese attraverso una sua società, non ha ottemperato nemmeno nell'ultimo giorno utile, al pagamento degli stipendi di febbraio a calciatori e staff.

mercoledì, 16 aprile 2025, 18:12

"Un traguardo importante dopo decenni di rinvii e una condizione necessaria per ottenere l'agibilità del Porta Elisa", scrive in una nota il gruppo consiliare di Difendere Lucca.

mercoledì, 16 aprile 2025, 18:08

Il vice sindaco: "Si tratta di un intervento improrogabile per ottenere l'agibilità dello Stadio, visto che la commissione di vigilanza si è espressa in modo deciso su queste strutture obsolete l'amministrazione, al contrario degli interventi emergenziali delle precedenti, mette mano a un problema grave"

martedì, 15 aprile 2025, 21:34

Ecco il prezzo pagato da Mancini per il club, il cui passaggio non è ancora stato regolarmente iscritto in Camera di Commercio, l'ennesima anomalia di una storia tutta ancora da capire. A fine febbraio, la Lucchese aveva 3,8 milioni di euro di debiti ma anche crediti e le fideiussioni che...