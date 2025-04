Porta Elisa News



La Lucchese affonda a Pontedera, in serata Mancini è in discoteca

domenica, 6 aprile 2025, 10:52

Benedetto Mancini, ormai da oltre dieci giorni proprietario della Lucchese, non ha ancora assistito ad una gara dei rossoneri. Il suo unico contatto di persona con la squadra risale a martedì scorso durante un burrascoso confronto avvenuto a Saltocchio prima di un allenamento. Poi l'imprenditore noto prima di tutto per aver provato a rilevare un gran numero di squadre, non si è più fatto vedere, annullando, per il momento, anche la conferenza stampa di presentazione.

E se dopo la gara con la Ternana sul suo profilo Facebook aveva speso parole al miele per la Lucchese "Grande Vittoria frutto di lavoro e serietà di un grande gruppo!! Complimenti a tutti Mister Gorgone, a tutti i giocatori e a tutto lo Staff!!! Forza Lucchese Ora tocca a me ed al Mio Staff completare l'opera!! FORZA LUCCHESE"; ieri si è limitato a postare un video di un concerto per i 25 anni degli Asilo Republic Roma, una band che suona cover di Vasco Rossi, al Kill Joy, un locale sulla via Appia Nuova a Roma: "Super serata", il suo commento. Per lui, non certo per i tifosi rossoneri. Nessun riferimento alla Lucchese e nessun accenno ai pagamenti promessi, almeno sinora.