Porta Elisa News



Lucchese, fissata l'udienza preliminare per il fallimento

lunedì, 14 aprile 2025, 23:08

Fissata l'udienza preliminare per l'istanza di fallimento della Lucchese 1905: si terrà al Tribunale di Lucca il 13 maggio prossimo. Il giudice incaricato, Giulia Ricotti, ha dunque definito il momento chiave per definire il futuro della società rossonera.

Entro quella data, l'attuale proprietario o chi intendesse rilevare il club, dovrà produrre fatti concreti, ovvero esibire pagamenti o mostrare depositi di denaro sui conti aziendali in grado di scongiurare l'ipotesi del fallimento. Il tempo delle chiacchiere è in sostanza finito: non vi fossero novità entro quella data, la dichiarazione di fallimento sarebbe consequenziale. Come si ricorderà, l'istanza di fallimento era stata presentata dal sindaco revisore del club Liban Varetti la scorsa settimana. Dunque, il futuro della Lucchese si deciderà non solo sul campo (mancano due partite e gli eventuali playout che cadrebbero a cavallo dell'udienza) ma anche nell'aula del tribunale da qui a un mese.