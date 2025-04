Porta Elisa News



Mancini dà buca: niente conferenza stampa

giovedì, 10 aprile 2025, 08:25

Questa conferenza stampa non s'ha da fare: dopo il rinvio della scorsa settimana, anche stavolta Benedetto Mancini ha deciso che non è il caso di venire a Lucca e confrontarsi, ormai dopo 15 giorni dall'acquisto della Lucchese, con la città. La conferenza stampa prevista per stamani alle ore 11 è stata annullata in serata, mentre dei bonifici non c'è ancora traccia, dopo le reiterate promesse dei giorni scorsi e dopo che Mancini è entrato in possesso del club da ormai quindici giorni.

E così salta anche la conferenza stampa, per la seconda volta, a confermarlo, dopo che nella serata di ieri il direttore generale Veli aveva detto "di non saperne nulla", è l'amministratore unico Nicola D'Andrea: "Siccome sono una persona onesta, dico che i bonifici, per la precisione 78, sono stati caricati ieri alle 20, ma non sono stati inviati per via delle complicanze che abbiamo avuto. Per questo motivo abbiamo deciso di annullare la conferenza stampa. Stiamo cercando di risolvere il problema".

Nel frattempo, Mancini, dopo la bella serata in discoteca di domenica scorsa, ha esternato di nuovo, stavolta in modalità zen, sul suo suo profilo Facebook: "Impara a donare il tuo silenzio a chi non desidera le tue parole e la tua assenza a chi non apprezza la tua presenza". Un preludio al disimpegno?