Porta Elisa News



Play off e play out, le sfide del girone B

martedì, 29 aprile 2025, 15:50

di gianluca andreuccetti

Si è conclusa la regular season del campionato di Serie C. Dopo la promozione di due settimane fa da parte dell'Entella, nel girone B è arrivato l'ultimo verdetto, ovvero la retrocessione del Legnago. Adesso è tempo di playoff e playout, in grado negli ultimi anni di regalare tante sorprese e colpi di scena.

In attesa di Pescara, Rimini, Torres e Ternana, il 4 maggio andrà in scena il primo turno dei playoff, fase a gironi. Una delle sfide di punta è quella tra Arezzo e Gubbio. Gli amaranto, reduci da due vittorie consecutive, arrivano a questo appuntamento in un buon momento di forma. I meriti vanno a Cristian Bucchi, tecnico esperto e abituato ad altri palcoscenici. Parte sfavorito il Gubbio, che contro gli amaranto in campionato ha rimediato un pareggio e una sconfitta. Gli umbri, ai playoff per il quarto anno di fila, dovranno vincere per forza per passare al turno successivo. L'ultimo successo dei rossoblù al "Città di Arezzo" risale al 3 febbraio 2021.

Continuare a sorprendere: questo l'obiettivo di Pineto e Pianese, che si affronteranno nel primo turno della fase a gironi. Stagione da incorniciare per gli abruzzesi, che nel solo girone di ritorno hanno collezionato 32 punti. Una sfida che metterà di fronte anche due bomber come Bruzzaniti e Mignani, quest'ultimo trascinatore dei senesi. Gli addii del tecnico Prosperi e di Boccadamo (passato all'Entella) non hanno ostacolato le ambizioni dei bianconeri, in grado di creare difficoltà a diverse big del girone. L'ultimo confronto risale a due settimane fa, con il successo per 4-0 da parte della Pianese. Per passare al turno successivo, al Pineto basta solo il pareggio.

A chiudere il primo turno ci sono Vis Pesaro e Pontedera, reduci da un percorso in campionato diametralmente diverso. Dopo aver trionfato nello spareggio salvezza contro la Recanatese, undici mesi più tardi i biancorossi lotteranno per un obiettivo di tutt'altra caratura. Un campionato disputato a dei buonissimi livelli, chiuso al sesto posto. Occhio però al rendimento delle ultime settimane, con la squadra di Stellone che non vince da più di un mese. Di fronte il Pontedera, compagine che contro la Vis Pesaro in questo campionato ha perso sia all'andata che al ritorno. Granata che proveranno a migliorare il risultato dello scorso anno, con l'eliminazione al primo turno contro il Pescara.

La vittoria contro la Torres non è bastata alla Lucchese, che dovrà passare dai playout per ottenere la salvezza sul campo. Una beffa se pensiamo al girone di ritorno dei rossoneri, capaci di giocarsela contro tutti. Si preannunciano 180' di fuoco, con la Pantera che contro il Sestri Levante, negli ultimi due confronti, ha ottenuto due pareggi e una sconfitta. L'ultima sfida playout del girone B sarà quella tra Spal e Milan Futuro, tra le delusioni di questo campionato. La vittoria sul Gubbio ha segnato il sorpasso dei biancazzurri ai danni proprio del Diavolo, con gli estensi che quindi nel doppio confronto avranno a disposizione due risultati su tre. Spareggio salvezza non semplice per il Milan Futuro, in ripresa però dopo l'arrivo di Massimo Oddo. Con lui in panchina, i rossoneri hanno ottenuto tre vittorie fondamentali contro Campobasso, Sestri Levante e Ternana, evitando così la retrocessione diretta. Diavolo che non potrà contare su Francesco Camarda, il quale durante la regular season non ha raggiunto le 25 presenze con la seconda squadra.