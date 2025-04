Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Ci meritiamo questa salvezza e ce la prenderemo"

domenica, 27 aprile 2025, 18:46

Ragazzi fantastici, ventisette punti nel girone dei ritorno, un po' di delusione c'è sempre e la gente ha apprezzato ed è la cosa più bella di questa giornata che lascia un po' di amaro in bocca. Facciamo un playout con 14 punti di distacco dalla penultima non è sportivamente corretto ma è naturalmente corretto vista la penalizzazione. Ora ricarichiamo le batterie, e ci andremo a confrontare contro una squadra che ha dimostrato di essere viva. Andremo a Sestri, grazie all'impegno dei nostri dirigenti".

"Ci tenevo a sottolineare quello che hanno fatto questi ragazzi, da gennaio in poi abbiamo una media da quarto posto. Questa squadra viaggia con un treno senza società ma con l'affetto di chi ci crede ed è la cosa bella del calcio. La Torres? Ha onorato l'impegno, mi piace quella terra e gli auguro di fare un cammino importante. Ora rialziamo la testa. Perché stacchiamo ogni tanto? Non lo so, forse è un momento di scoramento e quando si subisce gol è qusi ti crollasse il mondo addosso, probabilmente è un aspetto nervoso. Se eravamo pronti per gli spareggi? Non avevo molte speranze prima di questa partita, lo avremmo meritato noi e la città. Non guardo in casa degli altri, le motivazioni erano diverse. Ora serve staccare, sono convinto che questa squadra ha dentro una rabbia mostruosa che consentirà di prenderci sul campo quello che meritano. Vorremmo giocare dopodomani, ma ora è giusto staccare un attimo e ricaricarci ancora di più. Recupereremo Tumbarello che è un gladiatore e anche Ballarini, ma ringrazio anche Catanese che è a casa: hanno fatto qualcosa di fantastico. Anche i ragazzi della curva lo hanno notato: siamo un gruppo unito. Questa città merita una società seria, lo merita questa maglia. E faremo di tutto per mettere il primo mattoncino per un futuro diverso".