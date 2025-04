Porta Elisa News



Confronto Mancini-squadra, la richiesta è chiara: pagare subito una parte delle pendenze

martedì, 1 aprile 2025, 16:27

Primo confronto tra il nuovo proprietario della Lucchese e la squadra. Questo pomeriggio, per pochi minuti, allo stadio di Saltocchio si è palesato Benedetto Mancini, che attraverso una sua società ha rilevato il club nella scorsa settimana, siglando il quarto passaggio nel giro di 70 giorni.

Mancini ha avuto un confronto di pochi minuti con la squadra nella sala riunioni dell'impianto, durante il quale non sarebbero mancati alcuni momenti di tensione. La richiesta dei giocatori e dello staff è stata chiara, ed è quella già espressa dal tecnico Gorgone al termine della partita con la Ternana: la nuova proprietà, se vuole essere credibile, non ha che da fare una cosa, ovvero pagare subito almeno una parte delle pendenze. In caso contrario, non sono escluse scelte drastiche già dai prossimi giorni. Mancini, che avrebbe assicurato l'intenzione di adempiere, sarà nuovamente a Lucca giovedì, quando, alle ore 10, darà vita alla sua prima conferenza stampa al Porta Elisa.