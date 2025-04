Porta Elisa News



La difesa in emergenza non regge

mercoledì, 23 aprile 2025, 20:30

Melgrati 5,5: Subisce tre gol da fuori area un paio dei quali non proprio irresistibili.

Galli 5,5: Fuori ruolo cerca di arrangiarsi, però lascia troppo spazio agli avversari.

Benedetti 6: Bene in area di rigore e quando aggredisce alto la ricezione degli avanti aretini, niente può su quello che i suoi compagni lasciano fare all'Arezzo sulla trequarti.

Gasbarro 5,5: Sbroglia qualche situazione, però non è aggressivo come richiede questo modulo di gioco e i suoi dirimpettai, bravi tecnicamente, imperversano.

Gemignani 5,5: Irriconoscibile e sconsolato, incappa in una giornata storta.

Antoni 5,5: Deve contrastare avversari che lo sovrastano fisicamente, fornisce l'assist a Magnaghi ma nel complesso appare davvero troppo timido e rinunciatario.

Welbeck 5,5: Compassato e falloso, l'Arezzo ha qualcosa in più e il mediano non riesce ad arginarne la manovra.

Visconti 6: ancora fra i più lucidi e ordinati, prende sempre più confidenza come centrale davanti alla difesa e anche in una giornata in cui la prova di squadra è piuttosto mediocre riesce a offrire una prestazione all'altezza della situazione.

Selvini 5,5: Non riesce ad entrare in partita se non quando la contesa non ha più niente da dire, così Gorgone lo risparmia sostituendolo.

Saporiti 5,5: Poca roba davvero rispetto agli standard a cui ci ha abituato, però è certamente una bella notizia che la sua condizione sia al punto da poter essere schierato titolare.

Magnaghi 6,5: Nobilita la sua prima volta da capitano della Pantera con una zampata da uomo d'area navigato e qualche altra pregevole giocata, poi esce di scena nel secondo tempo, così come i compagni del resto.

Tumbarello, Badje, Fedato, Cartano, Salomaa s.v.: Entrano e l'Arezzo dilaga, la buona notizia è il rientro del capitano.