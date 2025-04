Porta Elisa News



La parola torna al campo

sabato, 12 aprile 2025, 17:32

di gianluca andreuccetti

In attesa di capire come si evolverà la situazione societaria, la Lucchese è pronta ad affrontare la Vis Pesaro. Archiviata la disfatta di Pontedera, la sfida contro i biancorossi rappresenta un crocevia importante per la salvezza diretta. Gorgone potrebbe confermare il 3-4-2-1 visto nelle ultime due partite, con alcune novità. Tra i pali, da segnalare il rientro di Melgrati che ha scontato la giornata di squalifica, con la conferma invece di Rizzo e Gucher. Da valutare le condizioni di Benedetti, con Gasbarro pronto a prendere il suo posto dall'inizio.

In mezzo al campo, ancora out Tumbarello che potrebbe però recuperare in vista del derby contro l'Arezzo. In cabina di regia, spazio a Visconti e Welbeck, con Ballarini che, complice qualche acciacco fisico avuto in settimana, potrebbe partire dalla panchina. Sulle fasce, Antoni sulla sinistra e Gemignani sulla destra.

In avanti, alle spalle di Magnaghi, dovrebbero agire Selvini e Saporiti, quest'ultimo in leggero vantaggio rispetto a Fedato. Lucchese: Melgrati; Rizzo, Gucher, Gasbarro (Benedetti); Antoni, Welbeck (Ballarini), Visconti, Gemignani; Selvini, Saporiti (Fedato), Magnaghi.