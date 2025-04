Porta Elisa News



Un altro giorno senza te...

mercoledì, 9 aprile 2025, 17:38

Niente. Il bonifico sarà anche partito, ma, alle ore 17,30 del 9 aprile, ovvero nel momento in cui stiamo scrivendo, non è arrivato. Dei soldi più volte promessi dal nuovo proprietario della Lucchese Benedetto Mancini (a proposito: a stamani mattina il passaggio di proprietà della Sanbabila srl che detiene a sua volta il 100% della Lucchese non era ancora visibile in Camera di Commercio) non c'è ancora traccia nei conti dei giocatori e delle altre figure che hanno un contratto federale. Niente di niente. Per il momento, solo promesse nel vuoto.

E con domani che, salvo rinunce dell'ultim'ora, sarebbe convocata una conferenza stampa per le 11 proprio con il nuovo proprietario direttamente allo stadio: si presenterà? I giocatori, che oggi si sono regolarmente allenati, sono al massimo della sopportazione: è imminente il deposito della richiesta di fallimento, così come starebbe per fare lo stesso anche il sindaco revisore Liban Varetti. Il tempo dei discorsi pare essere davvero ormai finito.