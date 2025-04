Porta Elisa News



Lucchese, Varetti presenta istanza di fallimento

giovedì, 10 aprile 2025, 23:19

Al termine dell'ennesima giornata intensa ed emotivamente complicata, è arrivata la richiesta di istanza di fallimento per la Lucchese 1905 anche da parte del sindaco revisore della società Liban Varetti. Nel tardo pomeriggio è stata inviata la pratica in via telematica e dunque da domani sarà sulla scrivania del giudice Lucente che dovrà occuparsi del caso.

Il giudice avrà 14 giorni di tempo per convocare la proprietà, ovvero Benedetto Mancini per le controdeduzioni, o, qualora nel frattempo si verificasse l'ennesimo avvicendamento, chi detiene la società rossonera. Dal 16° giorno sino al 45° il giudice avrà tempo per decidere il da farsi, ovvero per dichiarare fallita la Lucchese o respingere l'istanza. Appare chiaro che, trattandosi di una istanza che non proviene da un creditore, ma bensì dalla figura professionale deputata a controllare sulla regolarità della gestione, il peso della richiesta formulata dal sindaco revisore non può che avere un peso maggiore in sede di giudizio. A questa, comunque, andrò aggiunta la richiesta dei calciatori che proprio nella giornata odierna hanno dato il loro via libera.

Cosa succede ora alla Lucchese? Per il momento, nulla, nel senso che l'attività va avanti, in attesa del pronunciamento del giudice, anche in campo (a meno che i giocatori non decidano di loro volontà di non giocare e fermarsi), così come la società rimane nelle mani di Mancini che può teoricamente venderla a chi vuole o continuare a gestirla o non gestirla. In queste settimane, qualora vi fossero ancora acquirenti (seri) interessati alla società potrebbero sulla carta farsi avanti e provare a rilevare il club. Comunque vada, una riga ora è stata tirata.