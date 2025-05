Porta Elisa News



Barsanti: "Non ci sono scuse, tutti allo stadio a tifare Lucchese"

venerdì, 16 maggio 2025, 15:23

Agli appelli di questi giorni, tra cui quello bellissimo di capitan Coletta, si è aggiunto in questo ore quello del vice sindaco e assessore allo Sport Fabio Barsanti che in un post sul suo profilo sottolinea l'importanza della gara della Lucchese di domani contro il Sestri Levante: "Quella di domani non è una partita qualunque. Domani la Lucchese si gioca la salvezza in Serie C e potenzialmente anche il futuro. Il fatto che Correggio e Bisceglie siano state sfide importantissime affrontate in trasferta e che questa volta l’appuntamento con la storia lo si affronti direttamente al Porta Elisa, fa dell’evento di domani il più importante degli ultimi vent’anni rossoneri. Essere allo stadio sarà dunque importantissimo".

"I ragazzi e il mister hanno bisogno di sentire che la città è con loro e la città ha il dovere di restituire, con la propria vicinanza, la gratitudine per una squadra che ha dimostrato tanto e ha onorato i nostri colori. Ciò che ci aspetta domani non è dunque soltanto sport. È un qualcosa di più grande; un sentimento di identità, di attaccamento ai colori e alla storia della città, di amore nei confronti di Lucca e di ciò che rappresenta. L’entusiasmo misto alla paura che si respira in questi giorni e la volontà di riscossa che i tifosi stanno dimostrando con la corsa al biglietto è un qualcosa di bellissimo e del quale andare fieri. Per questo domani dobbiamo essere in tanti. Per riempire il Porta Elisa, per farci sentire, per sostenere la Lucchese in tutti i 90 minuti. Per dimostrare che niente e nessuno avrà mai la meglio sui lucchesi e sul popolo rossonero. Non ci sono scuse: tutti allo stadio a tifare Lucchese ".