Barsanti: "Momento delicato, ma stiamo continuando a lavorare"

giovedì, 29 maggio 2025, 17:27

Il primo commento una volta saltata la trattativa per salvare la Lucchese arriva dall'assessore allo Sport Fabio Barsanti che sul proprio profilo Facebook prova a fare il punto nell'amarezza del momento: "C'è tanta amarezza per il futuro della Lucchese che si sta delineando in questi giorni. Purtroppo la difficile strada che come amministrazione comunale abbiamo seguito e affiancato in queste settimane era l'unica percorribile. Non si sono manifestati altri soggetti per cercare di salvare la categoria e non sta a me, in questa sede, esprimere giudizi sugli altri attori coinvolti che in ogni caso ci hanno almeno provato. Come Comune abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità e competenze, e chi ci era vicino questo lo sa".

"La cosa non è andata in porto per una serie di motivi che non dipendono certo da noi – aggiunge – e comprendiamo, e condividiamo, la delusione dei tifosi che si ritrovano per l'ennesima volta in questa situazione che con lo sport e la passione non ha nulla a che fare. Il momento è delicato e incerto, stiamo lavorando anche in queste ore per garantire un futuro al calcio a Lucca e, se non siamo ancora intervenuti, è perché lo faremo non appena avremo un quadro della situazione più completo, che comunicheremo alla città mettendoci la faccia come abbiamo sempre fatto".