E' morto Andrea Bulgarella

martedì, 3 giugno 2025, 18:16

Il curatore fallimentare conferma le cifre: "Servivano due milioni di euro a cui va aggiunto qualcosa vicino ai 200mila euro per l'asta, visto che c'erano 10 giocatori sotto contratto e un po' di attrezzatura da ufficio, ma quest'ultima cifra era indicativa, una soluzione si sarebbe trovata.

lunedì, 2 giugno 2025, 12:12

Archiviata, con un epilogo a dir poco clamoroso dopo le tante speranze accese, la possibilità di salvare la Serie C, ora per la Lucchese è davvero una corsa contro il tempo. La terza divisione è ormai già un ricordo, sul terreno ora ci sono due opzioni: ecco quali

giovedì, 29 maggio 2025, 17:27

L'assessore allo Sport: "Purtroppo la difficile strada che come amministrazione comunale abbiamo seguito e affiancato in queste settimane era l'unica percorribile. Non si sono manifestati altri soggetti per cercare di salvare la categoria e non sta a me, in questa sede, esprimere giudizi sugli altri attori coinvolti che in ogni...

giovedì, 29 maggio 2025, 07:32

L'amministratore unico di Affida spiega in esclusiva la sua versione dei fatti: “I conti iniziali forniti da Varetti erano diversi. Sono l'unico ad averci provato. Nessun altro lo ha fatto, e questi sono dati oggettivi. Se Lucca vive, dal punto di vista calcistico, l'ennesimo momento buio, i responsabili sono da...