Porta Elisa News



Fallimento Lucchese, ecco le cifre

venerdì, 23 maggio 2025, 07:44

Con la sentenza di ieri, la Lucchese 1905 è stata dichiarata fallita dai giudici Lucente, Fabbrizzi e Ricotti e dunque da quel momento è estromesso dalla gestione o, anche se sarebbe facile fare delle ironie, Benedetto Mancini, ultimo di una sequela di soggetti che hanno avuto in mano il club negli ultimi mesi.

A richiedere il fallimento, come si ricorderà, sono stati il sindaco revisore Varetti, la Procura della Repubblica, tutti i calciatori e alcuni altri creditori. Secondo quanto indicato in sentenza, "lo stato di insolvenza emerge dalla persistenza dell'esposizione debitoria documenta in atti". In particolare, sono 1,1 milioni di euro i debiti tributari, 289mila euro verso il Credito Sportivo, verso l'amministrazione comunale sono invece oltre 54mila per i canoni non corrisposti (locazione, mancata manutenzione del terreno, gas, tutte mancanze che vanno avanti da molto tempo). In sentenza, viene riportato anche l'ammontare dei debiti al 30 giugno 2024 (secondo il bilancio che anche il nostro giornale pubblicò nei mesi scorsi) e che sono 4,3 milioni di euro.

I giudici, ecco il dato rilevante guardando al futuro, hanno concesso l'esercizio provvisorio al curatore fallimentare Claudio Del Prete, "attesa l'urgenza derivante dall'imminente scadenza di iscrizione al prossimo campionato entro la data del 6 giugno 2025 e la necessità di evitare che si arrechi pregiudizio ai creditori, il Tribunale autorizza il curatore nominato a proseguire l'esercizio dell'impresa". Una autorizzazione che nei precedenti fallimenti non c'era stata, a cominciare da quello del 2019.

La Lucchese deve entro tre giorni depositare in Tribunale ogni documentazione contabile relativa agli ultimi tre esercizi, nonché l'elenco completo dei creditori con il curatore che potrà accedere a ogni banca dati. I creditori avranno ora la possibilità documentando il credito di insinuarsi nel passivo per cercare di recuperare qualcosa di quanto da avere. Lo stato del passivo sarà esaminato il prossimo 9 settembre